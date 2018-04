SG lässt sich nicht hängen

Anzeige

Planungen laufen auf Hochtouren

Die SG bestimmte das erste Viertel und führte nach zehn Minuten mit 22:14. Dann kam Ulm besser ins Spiel. Zur Halbzeit war der Mannheimer Vorsprung auf vier Zähler geschrumpft. Viel ging bei der SG über Jeremy Ingram, der 34 Punkte sammelte. Vor dem Schlussviertel lag der Meister mit 60:56 vorne, zog dann fünf Minuten vor dem Ende auf elf Zähler weg. Ulm kam noch einmal auf vier Punkte heran, doch die SG hatte die passende Antwort parat, baute den Vorsprung in der Schlussphase aus und gewann mit 88:79.

„Momentan sieht es so aus, als ob der Kern der Mannschaft auch in der nächsten Saison in Mannheim weiterspielen wird“, sagte Eberhardt und betonte: „Die Planungen für die nächste Spielzeit in der 1. Regionalliga sind in vollem Gange.“ bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018