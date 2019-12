SG Leutershausen erwischt einen Sahnetag

Leutershausen.Es lief einfach alles für die Roten Teufel beim 30:24-Sieg über Spitzenreiter Großwallstadt. Schon vor der Partie. Da liefen die lebenden Legenden der SGL, die 1968 und 1969 die Deutsche Meisterschaft in Halle und Feld an die Bergstraße holten, hinter Fahnenträger Jörg Büßecker ein. Der Rahmen, in dem die Spieler geehrt wurden, hätte nicht besser sein können. 1000 Zuschauer bejubelten nicht nur die Vereinslegenden, sondern mit dem Anpfiff eine wie entfesselt aufspielende neue Generation. Im Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga ließen sich die Roten Teufel weder von der frühen Roten Karte gegen Max Rolka (10.) noch von der klaren 21:32-Hinspielpleite irritieren.

Beim 6:6 herrschte letztmals Gleichstand, dann machte das überragende Abwehrzentrum mit Manel Cirac und Philipp Bernhardt samt Keeper Alexander Hübe die Schotten dicht. Vorne wirbelten Lucas Gerdon auf der rechten und Hendrik Wagner auf der linken Seite. Der letztlich zehnfache Torschütze musste nach dem frühen Aus von Max Rolka früher als erwartet ran. „Ich war wegen Knieproblemen die letzten drei Wochen raus und habe zuletzt nur das Abschlusstraining mitgemacht. Dafür lief es ganz gut“, lachte Wagner, der zur Verabschiedung von SGL-Geschäftsstellenleiterin Alice Raschke wieder aus den Katakomben aufgetaucht war.

Hübe der große Rückhalt

„Das ganze Team hat sich in einen Rausch gespielt“, fügte Alexander Hübe an, der eine ganz starke zweite Halbzeit spielte. „Ich würde keinen hervorheben wollen.“ Das taten die Fans, die ihren Torwart mit „Hübe, Hübe!“-Rufen bedachten.

Es klappte einfach fast alles an diesem Samstagabend, während beim TV Großwallstadt so gut wie nichts mehr zusammenlief. Die SGL spielte durch ihren gefährlichen Rückraum und die überlegte Spielführung von Niklas Ruß auf der Mitteposition immer wieder einen Mann frei. Vom Spitzenreiter aus dem Fränkischen kam viel zu wenig. Nur Kreisläufer Dino Corak (7 Tore) strahlte ständig Gefahr aus.

Doch das war zu wenig für heiße Teufel, die sich den Sieg mehr als verdient hatten. „Wir haben die Achsen mit Hendrik Wagner und den Kreisläufern überhaupt nicht in den griff bekommen. Und auch wenn wir heute wahrscheinlich unser erstes schlechtes Spiel gemacht haben, soll das die Leistung der SGL nicht schmälern“, erkannte TV-Goalgetter Michael Spatz die Leutershausener Abwehr-Demonstration an.

Dem hatte auch Großwallstadts Trainer Ralf Bader nicht viel zuzufügen: „Eigentlich wollten wir nicht dazu beitragen, dass hier heute so gefeiert wird. Aber Leutershausens Sieg war souverän und in der Höhe auch mindestens so verdient.“ Es war ein stolzer Tag für die SGL über den sich auch Trainer Frank Schmitt entsprechend freute: „Insgesamt kann ich sehr stolz und sehr glücklich sein – das war eine ganz starke Leistung.“

SG Leutershausen: Hübe, Döding (zu einem Siebenmeter); Schreiber (1), Bernhardt, Schwarz, Muth, Rolka (1), Stippel (1), Ruß (1), Cirac (4), Schmitt, Wagner (10), Seganfreddo (3), Mantek, Gerdon (5), Pauli (4/2).

