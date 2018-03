SG macht nächsten Schritt

Anzeige

MANNHEIM.Die Meisterschaft in der Regionalliga Baden-Württemberg und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Regionalliga, die vierthöchste Spielklasse im deutschen Basketball, wird für die Korbjäger der SG Mannheim immer realistischer. Nach dem 99:85 (44:37)-Auswärtserfolg bei der TSG Söflingen muss das Team von Cheftrainer Peter Eberhardt aus den ausstehenden sieben Ligaspielen noch fünf gewinnen – dann wäre der Coup perfekt. Momentan hat die SG vier Punkte Vorsprung auf den USC Heidelberg. Den direkten Vergleich haben die Mannheimer gegen den Kurpfalzrivalen aber gewonnen. Der bis dato engste Verfolger SV Möhringen patzte an diesem Wochenende zu Hause gegen KKK Haiterbach (68:79) und liegt nun als Dritter schon sechs Zähler hinter der SG.

„Wir standen auf der Hinfahrt im Stau. Die Aufwärmphase war daher entsprechend kurz. Das hat man dann gemerkt“, berichtete SG-Trainer Eberhardt, der zunächst mitverfolgen musste, wie sich sein Team schwertat. Söflingen lag nach dem ersten Viertel mit 24:21 (10.) vorne. „Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht, aber im zweiten Viertel waren wir dann drin“, so der SG-Coach.

Ingram überzeugt im Aufbau

Vor allem Jeremy Ingram kam dann besser in die Partie. „Er hat nicht nur wegen seiner 31 Punkten ein starkes Spiel gemacht. Weil Mirel Klimentow fehlte, musste Jeremy Ingram auf der Aufbauposition spielen, das hat er richtig gut gemacht“, sagte Eberhardt, der aber sein gesamtes Team lobte: „Wir haben eine ganz starke Teamleistung gezeigt, angefangen von Kapitän Martin Volpert, der überragend spielte. Wichtig waren auch die Punkte von Arvydas Vaitiekus in er ersten Hälfte.“ Zur Pause führte de SG mit sieben Zählern. Nach dem Wechsel hatten die Mannheimer den Gegner im Griff.