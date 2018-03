SG macht nächsten Schritt

Anzeige

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim haben die nächste Hürde auf dem Weg zum Meistertitel in der Regionalliga Baden-Württemberg aus dem Weg geräumt. Vor 300 Zuschauern gewann der aktuelle Tabellenführer in der heimischen GBG Halle am Herzogenried gegen die PS Karlsruhe Lions souverän mit 94:73. Schon zur Pause führte die SG klar mit 55:24. Unterdessen siegte der USC Heidelberg im Verfolgerduell gegen den SV Möhringen mit 94:83 und ist nun alleiniger Zweiter. Die SG hat sechs Spieltage vor Schluss vier Zähler Vorsprung auf die Neckarstädter und zudem den besseren Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheiden würde. Nur der Meister steigt direkt in die 1. Regionalliga auf.

„Wir haben eine gute Partie gemacht, speziell in der ersten Halbzeit“, befand SG-Trainer Peter Eberhardt. Die Mannheimer legten gut los und führten nach dem ersten Viertel schon deutlich mit 24:10. Karlsruhe kam auch in der Folge nicht in die Partie. Die SG zeigte sich vorne treffsicher und in der Defensive kompakt. Bis zur Pause zog die SG auf 55:24 davon. „Dieser 31-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit war selbst für mich eine große Überraschung“, sagte Eberhardt, der aber betonte: „Nach dem Seitenwechsel lief es gar nicht mehr rund.“

Schwächephase nach der Pause

Tatsächlich erlaubte sich der Spitzenreiter im dritten Viertel eine längere Schwächephase. Mit einem 22:3-Lauf kam Karlsruhe so noch einmal auf 14 Punkte heran. Vor dem Schlussabschnitt führte die SG mit 70:56 (30.). „Wir haben uns letzten Viertel noch einmal zusammengerissen. Da sind wir über den Kampf wieder ins Spiel gekommen und konnten dann noch deutlich gewinnen“, so Eberhardt. Jeremy Ingram avancierte mit 31 Punkten zum Topscorer der SG, die weiter auf dem besten Weg ist, sich die Meisterschaft zu krallen.