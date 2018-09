SG Mannheim düpiert Ilvesheim in letzter Sekunde

Mannheim.Die DJK Feudenheim zeigt in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, beeindruckende Leistungen. Der Aufsteiger und aktuelle Tabellenzweite löste die Auswärtsaufgabe bei der LSV Ladenburg souverän und hat schon jetzt vier Siege auf dem Konto.

SG Mannh. – Ilvesheim 3:2 (2:1)

Zu Beginn und Ende des Spiels überschlugen sich die Ereignisse. Die frühe Führung der SG Mannheim konterte die Spvgg 03 Ilvesheim mit dem Ausgleich. Nach dem Treffer zum 2:1 war die SG dem Sieg nahe, doch ein Feldverweis und die schwindenden Kräfte ermöglichten Ilvesheim in der Nachspielzeit den Ausgleich. Doch damit nicht genug: Mit der letzten Aktion traf Matej Katava zum umjubelten Sieg für die SG (90.+5.).

LSV Ladenb. – DJK Feud. 1:7 (0:3)

Die DJK Feudenheim zeigte sich extrem spielfreudig und deklassierte die überforderte LSV Ladenburg. Negativ: Als die Partie bereits entschieden war, wurden in der Schlussphase noch zwei LSV-Spieler mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen.

Heddesh. II – Wallstadt II 4:1 (1:1)

Der FV Fortuna Heddesheim war das überlegene Team und gewann verdient gegen die SpVgg Wallstadt. Aber erst nach dem Rückstand drehte die Fortuna richtig auf und brachte den Erfolg dann locker nach Hause. Prunkstück der Heddesheimer bleibt weiterhin die Defensive, die in dieser Saison erst zwei Gegentore kassiert hat.

TSV Am. II – FV Ladenb. 3:5 (0:3)

Der punktverlustfreie Tabellenführer zeigte weiterhin seine Klasse und gewann folgerichtig beim TSV Amictia Viernheim. Verantwortlich für die entscheidenden Momente im Spiel war Ladenburgs Vittorio Cammilleri, dem vier Tore gelangen.

Sandhofen – Feudenheim 2:0 (1:0)

Der dritte Saisonsieg für den SKV Sandhofen war das Resultat einer enormen Willensleistung. Der SKV wollte den Sieg einfach mehr als der ASV Feudenheim, der besonders durch schnelles Umschaltspiel gefährlich wurde.

SC Käfertal – Laudenbach 3:1 (2:1)

Nach fulminantem Start führte der SC Käfertal frühzeitig mit 2:0 und stellte in der Folge den Spielbetrieb ein. Dadurch kam der SV Laudenbach stark auf, verpasste es aber, per Strafstoß auszugleichen (59.). So hatte der SCK Glück und machte am Ende den Deckel drauf.

SG Viernheim – Hohens. 3:1 (0:0)

Die SG Viernheim siegte dank ihres Stürmers Abdelkarim Lebsir, der dreimal ins Tor der SG Hohensachsen einnetzte. Über weite Strecken der Partie hielt die SGH gut mit, verlor aber erneut.

