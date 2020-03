SG Mannheim stürzt ans Tabellenende

Mannheim.Die Luft wird immer dünner für die Basketballer der SG Mannheim. Das Team von Trainer Markus Mosig verlor sein Heimspiel gegen die Gießen Pointers mit 84:92 (47:37). Damit rutschten die Mannheimer in der Regionalliga Südwest bei noch vier ausstehenden Saisonspielen auf den letzten Platz und ist damit in höchster Not.

Malte Bosnjak, Vorstandsmitglied der SG, versuchte allerdings zu beruhigen: „Die Liga ist dieses Jahr so ausgeglichen, dass vier Spieltage vor Schluss theoretisch jedes Team ab dem sechsten Tabellenplatz noch absteigen kann. Es geht jetzt vor allem darum, mehr Siege als der Vorletzte MTV Kronberg einzufahren.“ Der gewann am Wochenende gegen den TV Langen mit 89:77 und zog an der SG vorbei.

Die Mannheimer erwischten gegen den Tabellenneunten Gießen schon keinen guten Start. Die Pointers führten nach dem ersten Viertel mit 21:13 (10.). „Im ersten Viertel lief es bei uns offensiv nicht so gut, weil wir zu viele Würfe von außen genommen haben”, befand SG-Center Tobias Faller. Doch die Trefferquote aus der Distanz war schwach.

Zehn-Punkte-Vorsprung zur Pause

Besser lief es für die Mannheimer offensiv im zweiten Viertel. Faller und Co. holten den Rückstand auf und zogen bis zur Pause auf 47:37 davon. Doch nach dem Seitenwechsel drehte gießen wieder auf. „Wir haben wie so oft nach der Halbzeit die Intensität vermissen lassen, um den Sack zu zu machen. Dann haben wir einen Wurf nach dem anderen kassiert”, sagte Faller. Gießen lag vor dem Schlussviertel mit 67:57 (30.) vorne und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss. Die SG-Akteure ließen auch viele Chancen an der Freiwurflinie liegen und standen letztlich wieder mal leeren Händen da. Slawomir Klocek war mit 21 Punkten erfolgreichster Werfer bei den Mannheimern. Luca Meyer erzielte 23 Zähler für die Gießen Pointers.

„Wir haben nun drei Niederlagen in Folge kassiert. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir in jedem Spiel gewisse Einbrüche haben. Der Blick geht trotzdem nach vorne“, sagte Coach Markus Mosig.

SG: Almenäs, Bohrmann (5), Faller (14), Hartinger (7), Kaufhold (2), Klocek (21), Klähn (6), Kuhn (19), Kunte (3), Scheffels (7), Seibel, Wolf. bol

