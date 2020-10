SG Mannheim verspielt Führung

Mannheim.Die Basketballer der SG Mannheim sind mit einer Niederlage in die Saison der Regionalliga Südwest gestartet. Das Team des neuen Trainers Chris Cummings unterlag unglücklich beim SV 03 Tübingen mit 70:73 (43:38). Angeführt vom überragenden Alexander Kuhn, der mit 28 Zählern zum Topscorer des Spiels avancierte, lagen die Mannheimer die meiste Zeit vorn.

Die SG führte nach dem ersten Viertel schon deutlich mit 24:14 (10.) und war zur Halbzeit noch mit fünf Punkten vorn. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Mannheimer Korbjäger die Young Tigers aus Tübingen lange auf Abstand. Neben Kuhn zeigte Flügelspieler Slawomir Klocek eine starke Leistung bei der SG. Der Pole erzielte 18 Punkte und holte sieben Rebounds. Pascal Klaehn verzeichnete fünf Assists, und Kapitän Benjamin Kaufhold erzielte zwölf Punkte.

Spiel gegen Ulm abgesagt

Alles sah nach einem erfolgreichen Debüt für Coach Cummings aus. Zumal die Mannheimer drei Minuten vor Schluss scheinbar entscheidend mit 70:64 in Führung lagen. Cummings nahm noch einmal eine Auszeit, aber plötzlich lief offensiv gar nichts mehr bei der SG zusammen.

Tübingen kämpfte sich zurück, kam zum 70:70-Ausgleich. Bei den Schwaben wurde schließlich Mirjan Broening zum Matchwinner. 28 Sekunden vor Schluss verwandelte der Guard einen Dreier zum 73:70.

Das erste Heimspiel der SG findet voraussichtlich am 1. November in der GBG Halle gegen die Scanplus Baskets Elchingen statt. Die eigentlich für nächsten Sonntag geplante Heimpremiere gegen Ulm wurde am Dienstag abgesagt. „Bei Ulm gab es einen positiven Covid-19-Fall“, erzählte Mate Bosnjak, Vorstandsmitglied der SG Mannheim.

SG: Kuhn (28), Klocek (18), Kaufhold (12), Hartinger (2), Scheffels (1), Seibel, Wolf, Hempel, Almenäs, Vaupel, Faller (6), Klähn (3). bol

