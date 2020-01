SG Mannheim vor Baden-Pfalz-Derby

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim müssen nach der Pause zwischen den Jahren wieder ran. Das Team von Coach Markus Mosig empfängt am Sonntag um 15 Uhr in der heimischen GBG-Halle den Tabellenfünften 1. FC Kaiserslautern zum Baden-Pfalz-Derby in der Regionalliga Südwest. Das Hinspiel verloren die Mannheimer noch mit 69:85.

„Kaiserslautern pflegt einen Spielstil, der vielen Teams nicht liegt. Sie drücken sehr aufs Tempo, versuchen viele Dreier und spielen eine unorthodoxe Zonenverteidigung, sagt SG-Trainer Mosig. „Dennoch wollen wir das Spiel gewinnen – auch im Hinblick darauf, dass wir unbedingt Punkte benötigen.“ bol

