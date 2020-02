SG Mannheim will Merlins entzaubern

Mannheim.Die SG Mannheim benötigt in der Basketball-Regionalliga dringend Punkte. Derzeit belegt die Mannschaft von Trainer Markus Mosig nur den vorletzten Tabellenplatz. Am Faschingssamstag muss die SG nun um 15 Uhr bei den Merlins Crailsheim II antreten. Ein Gegner, gegen den die Mannheimer in der Vergangenheit eigentlich immer gut aussahen. Doch Mosig warnt: „Wir dürfen uns von der Statistik nicht blenden lasen. Die Merlins haben ein super Team und sich im Gegensatz zur Vorsaison nochmals sehr gut verstärkt.“

Froh ist Mosig über die Rückkehr von Center-Hüne Max Bohrmann. Der 2,08-Meter-Mann gab nach einer beruflich bedingten Pause am vergangenen Wochenende sein Saisondebüt. „Seine Qualitäten sind unbestritten“, weiß Mosig und sagt: „Er kann uns im Abstiegskampf auf jeden Fall weiterhelfen.“ bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020