SG-Niederlage vor Schlüsselpartie

MANNHEIM.Die Erfolgsserie ist gerissen. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest gegen den TV Langen klar mit 59:85 (36:49) verloren und bleiben in Abstiegsgefahr. Am Sonntag müssen die Mannheimer beim punktgleichen MTV Stuttgart antreten. Das ist das Schlüsselspiel. „Wir hatten keine gute Wurfquote und haben den Gegner viel zu oft an die Freiwurflinie gebracht“, befand Trainer Peter Eberhardt

Langen führte nach dem ersten Viertel nur mit 24:23 (10.), doch danach verloren die Mannheimer in der Offensive den Faden. Die Hessen erspielten sich bis zur Pause einen 13-Punkte-Vorsprung, den sie im dritten Viertel auf 66:46 (30.) ausbauten. Im Schlussabschnitt ging es für die SG nur noch um Schadensbegrenzung.

„Das war wirklich keine gute Leistung von uns. Wir wollen die Niederlage schnell abhaken und konzentrieren uns nun schnell auf Stuttgart. In der Hinrunde haben wir gewonnen. Das versuchen wir diesmal auch“, sagte Eberhardt.

Im ersten Aufeinandertreffen siegten die Mannheimer Korbjäger mit 78:70. Wichtig dürfte es sein, den direkten Vergleich zu gewinnen. Denn der könnte noch über Ligaverbleib und Abstieg entscheiden. bol

