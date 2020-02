SG-Reserve ist Tabellenspitze wieder los

Mannheim.Trainer Thorsten Schnieder hatte noch gewarnt. Der Coach der SG Mannheim II wollte nach dem Sieg im Gipfeltreffen der Basketball-Oberliga gegen die KuSG Leimen noch keinen Meistersekt kalt stellen lassen. „Dafür haben wir uns gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte zuletzt sehr schwer getan“, sagte der Mannheimer Trainer. Und tatsächlich. Nur eine Woche nach dem Sieg im Spitzenspiel unterlagen die Mannheimer beim CVJM Lörrach mit 64:68 und mussten den Platz an der Sonne wieder abgeben.

Die SG-Reserve tat sich von Anfang an schwer. Lörrach spielte eine gute Verteidigung und zwang die Mannheimer immer wieder zu schwierigen Würfen. Nach dem ersten Viertel führten die Südbadener mit 18:17. Zur Pause betrug der Lörracher Vorsprung schon neun Zähler. Die SG kam im dritten Viertel aber noch einmal zurück und verkürzte zum 43:44 (30.). Doch Lörrachs Topscorer Aromeo Grigsby (28 Punkte) war einfach nicht in den Griff zu bekommen. Für die Mannheimer erzielten Florian Erdinger, Marcel Maringer und Kapitän Martin Volpert jeweils 15 Punkte. Doch der CVJM gewann und sorgte somit in der Ligaspitze wieder für reichlich Spannung. Denn mit dem neuen Tabellenführer Leimen, der BG Viernheim/Weinheim und den Mannheimern stehen nun drei Teams mit der Bilanz von 12:5 Siegen und punktgleich ganz vorn.

BG weiter im Titelrennen

Die BG Viernheim/Weinheim gewann unterdessen das Duell bei der SG Heidelberg-Kirchheim mit 69:63 (37:29) und bleibt damit weiter im Titelrennen. Nur aufgrund des schlechteren Körbe-Vergleichs mit Primus Leimen ist das Team von Trainer Robin Zimmermann Zweiter. In Kirchheim zeigten die Sharks eine aggressive Verteidigung. Nach dem ersten Abschnitt führte Viernheim/Weinheim mit 18:14. Zur Halbzeit hatten die BG-Korbjäger den Vorsprung vergrößert. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Viernheimer den Gegner auf Distanz und gewannen.

Die Oberliga pausiert nun bis Samstag, 7. März. Dann empfängt die BG Viernheim/Weinheim um 20 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle den SSC Karlsruhe. Die SG Mannheim II trifft am 8. März (17.30 Uhr) in der GBG Halle auf die SG Heidelberg-Kirchheim.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020