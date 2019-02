SG schöpft Hoffnung

MANNHEIM.Dieser Erfolg war überlebensnotwendig: Basketball-Regionalligist SG Mannheim hat zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Das Team von Trainer Peter Eberhardt schlug vor 250 Zuschauern in der Neckarstadthalle den Tabellensiebten Gießen Pointers Basketball mit 71:63 (28:31). Die Mannheimer sind zwar weiter nur Tabellenvorletzter, doch die anderen Teams haben ein Spiel weniger absolviert – und gegenüber einigen Konkurrenten hat die SG den besseren direkten Vergleich. „Außerdem spielen wir noch gegen Schlusslicht Mainz, es sieht also gar nicht so schlecht aus“, meint Eberhardt.

In der ersten Halbzeit liefen die Mannheimer lange einem Rückstand hinterher, Gießen führte nach dem ersten Viertel mit 22:16. Zur Pause lagen die SG-Akteure mit drei Punkten zurück. Doch zu Beginn des dritten Viertels brachte David Scheffels die Mannheimer per Korbleger mit 36:35 (23.) nach vorn. Gießen hatte zunehmend Probleme im Angriff, bei der SG lief es dagegen: Die Mannheimer zogen auf 46:38 (28.) davon. Alex Kuh erhöhte in den ersten Minuten des Schlussabschnitts auf 58:44 (32.). Bis zum Ende verteidigte die SG diese Führung. bol

