SG startet gegen Stuttgart

Mannheim.Die Basketball der SG Mannheim starten am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel in der GBG Halle gegen den MTV Stuttgart in die neue Regionalligasaison. „Wir freuen uns riesig auf den Start“, sagt Trainer Markus Mosig. Der Einsatz von Neuzugang Steven Hartinger ist noch fraglich. Der Flügelspieler verletzte sich in einem Testspiel am Fuß. Nicht zur Verfügung stehen außerdem der Langzeitverletzte Kevin Bluhm sowie Tobias Hiob, der noch in den USA ist.

Mit dem MTV Stuttgart kommt ein Team, das im Sommer wie die SG einen Trainerwechsel vollzog. Chefcoach Torsten Böhringer und sein Assistent Anestis Fesatidis haben einfach die Rollen getauscht. Mit Nick Mosley haben die Stuttgarter den Topscorer der vergangenen Spielzeit im Kader. SG-Trainer Mosig ist aber optimistisch: „ Es wird ein ganz enges Spiel.“ bol

