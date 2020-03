SG steht mit dem Rücken zur Wand

Tübingen.Die Basketballer der SG Mannheim stehen unter Druck. Am vergangenen Spieltag rutschte das Team von Trainer Markus Mosig auf den letzten Tabellenrang der Regionalliga Südwest ab. Am Samstag, 19.30 Uhr, treten die Mannheimer beim SV 03 Tübingen an. Die Young Tigers haben sich mit sieben Erfolgen aus neun Spielen in der Tabelle auf Platz sechs vorgearbeitet.

Mosig sagt: „Ausreden gelten am Samstag nicht. Wir haben die beste Trainingswoche seit langem hinter uns und fahren mit Ambitionen nach Tübingen.“ Hinter dem Einsatz einiger Spieler steht krankheits- und verletzungsbedingt jedoch ein Fragezeichen. bol

