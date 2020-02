SG verliert erneut knapp

Crailsheim.Es wir immer enger: Die Basketballer der SG Mannheim kassierten bei den Crailsheim Merlins ihre 14. Saisonniederlage und bleiben Tabellenvorletzter in der Regionalliga Südwest. Wieder war es ein ganz knappes Ding, letztlich mussten sich die Mannheimer mit 72:74 (38:32) geschlagen geben. „Wir haben extrem bitter verloren, es ist definitiv ein Sieg drin gewesen“, sagte SG-Coach Markus Mosig.

Im ersten Durchgang waren die Mannheimer vor allem in der Defensive die klar bessere Mannschaft. Nach dem ersten Viertel führte die SG mit 22:16 (10.). Den Sechs-Punkte Vorsprung verteidigte das Team auch bis in die Pause. „Wir haben es in den ersten beiden Durchgängen geschafft, die gefährlichen Crailsheimer Spieler Evans und Antunovic gut zu verteidigen. Was man uns vielleicht vorwerfen muss, ist, dass wir zur Pause nur mit sechs Punkten geführt haben. Da war deutlich mehr drin“, befand Mosig.

Doch auch nach dem Seitenwechsel erwischten die SG-Akteure einen guten Start. Die Mannheimer zogen auf zwölf Zähler weg. In den letzten fünf Minuten des dritten Viertels kam Crailsheim zurück. „Defensiv haben wir in dieser Zeitspanne geschlafen“, sagte Mosig. Crailsheim traf sechs Dreier und verwandelte einen Acht-Punkte-Rückstand in eine 61:54-Führung vor dem Schlussviertel. Dort versuchten die Mannheimer verzweifelt, den Anschluss zu halten. „Zum Schluss waren wir dicht dran“, sagte Mosig.

Benjamin Kaufhold traf einen Wurf hinter der Dreierlinie zum 72:74. In der Defensive ließen die SG-Akteure nichts zu. Der letzte Angriff des Spiels gehörte dem Mannheimer Alex Kuhn. Er zog zum Korb, doch der Ball fiel nicht mehr durch die Reuse.

SG: Kaufhold (16), Faller (14), Klaehn (14), Kuhn (13), Scheffels (6), Vaitiekus (4), Klocek (3), Hartinger (2), Kunte, Wolf, Almenäs. bol

