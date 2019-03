SG vor der Rettung

MANNHEIM. .Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal/Waldhilsbach II haben in der Verbandsliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Mannschaftsführerin Kerstin Sommer besiegte die TSG 78 Heidelberg mit 8:5. „Das war wichtig, denn nun haben wir zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang“, sagte SG-Spielerin Heike Czech. Christine Rödler war nach langer Krankheit erstmals wieder im SG-Team dabei. Die Doppel waren ausgeglichen. Die Mannheimerinnen Tina Stein/Sommer punkteten gegen Gausmann/Wöhe, Sabine Lehr/Rödler verloren ihre Partie gegen die Heidelbergerinnen Mödinger/Aldinger. „Die Einzel waren alle hart umkämpft, vor allem die Spiele im hinteren Paarkreuz“, so Czech. Obwohl die Spitzenspielerin der Heidelbergerinnen, Saskia Mödinger, wie erwartet alle drei Spiele gewann, reichte es für die SG II zum Sieg. Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Tina Stein gewannen jeweils zwei Einzel, Christine Rödler steuerte einen Sieg bei. Am 29. März, 20 Uhr, gastiert die DJK Käfertal/Waldhilsbach II, beim TTC Tiefenbronn.

Verbandsklasse

Die Herren der DJK Vogelstang waren in der Verbandsklasse spielfrei, durften sich aber dennoch als Gewinner fühlen. Denn der TTV Mühlhausen, der aktuell den Relegationsplatz belegt, verlor beim VfB Mosbach-Waldstadt mit 1:9. Damit bleiben die Mannheimer zwei Punkte vor Mühlhausen. Die DJK Vogelstang hat zudem eine Partie weniger als der direkte Konkurrent im Kampf um den Ligaverbleib absolviert und kann am Samstag, 19 Uhr, beim BJC Buchen einen großen Schritt in Sachen Klassenerhalt machen.

Bezirksliga

Die Herren der DJK Käfertal haben das Gipfeltreffen in der Bezirksliga Nord gegen den TTV Heidelberg II klar mit 1:9 verloren. Somit hat das Team von Kapitän Dominik Schwarz vier Punkte Rückstand auf Rang eins. Die DJK, bei der nur Schwarz einen Erfolg feiern konnte, will nun Platz zwei verteidigen und hat vier Punkte Vorsprung auf den Dritten DJK St. Pius. Die Neuhermsheimer feierten gegen den TTF Hemsbach einen 9:4-Erfolg. Die DJK führte nach den Eingangsdoppeln mit 2:1. Aaron Heinz und Marcus Wigand bauten den Vorsprung im vorderen Paar auf 4:1 aus. Beide gewannen auch ihre zweiten Spiele und hatten damit einen großen Anteil am Sieg. bol

