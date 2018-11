SGH behält Zuversicht

Heddesheim.Die Handballer der SG Heddesheim sehnen die Weihnachtspause herbei: Der Oberliga-Aufsteiger geht personell auf dem Zahnfleisch. Er muss aber noch viermal ran, ehe bis 3. Februar Zeit ist, sich zu sammeln. Heute wartet die Hürde beim Liga-Fünften TV Plochingen. „Es wäre klasse, wenn wir bis Weihnachten zwei bis vier Punkte holen könnten. Aber das wird extrem schwer mit unserem dezimierten Kader“, sagt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH: „Die Moral in der Mannschaft ist zwar nach wie vor gut, aber es fehlen wichtige Alternativen im Kader.“

Dass es dennoch zu achtbaren Resultaten reicht, ist für Schmied ein Zeichen dafür, „dass es in der Mannschaft stimmt und dass wir eine gute Breite im Team haben. Vor zwei Jahren hätten wir angesichts dieser Ausfälle die Spiele schon fast absagen müssen. Das macht mich zuversichtlich“, strahlt Schmid trotz des drittletzten Platzes und der mageren Ausbeute von 4:20 Punkten Optimismus aus.

In Plochingen sollte Spielertrainer Martin Doll, der zuletzt krankheitsbedingt passen musste, wieder halbwegs fit sein. Auch Philipp Badent könnte in den Kader zurückkehren. me

Samstag, 01.12.2018