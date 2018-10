SGH-Männer vor Herkulesaufgabe

Heddesheim.Die Erfolgschancen gehen gegen Null, wenn die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim heute um 19.30 Uhr die HSG Konstanz II in der Nordbadenhalle empfangen. Das Team vom Bodensee kommt mit 14:0 Punkten. Zu allem Überfluss geht die SGH personell auf dem Zahnfleisch. „Aktuell haben wir drei gesunde Rückraumspieler“, erklärt Heddesheims Spielertrainer Martin Doll. Die Einsätze von Lukas Braun (Verdacht auf Ermüdungsbruch im Fuß), Fabian Medler (Sprunggelenk) und Nicola Pugar (Wadenzerrung) sind stark gefährdet. Dass es gegen Konstanz extrem schwer wird, ist klar. Aber Doll fordert dennoch „ein ganz anderes Auftreten“ als zuletzt. Am vergangenen Wochenende ist Heddesheim mit 16:36 bei der SG Köndingen/Teningen untergegangen. me

