SGH vor Auswärts-Trilogie

Mannheim.Die Friedrichsfelder Handballer erwarten morgen Abend um 18 Uhr das Badenliga-Schlusslicht aus Eggenstein in der Lilli-Gräber-Halle. Alles andere als ein Sieg wäre eine weitere herbe Enttäuschung für die Mannschaft des Trainer-Duos Marco Dubois und Björn Erny. Als Vorletzter hat der TVF zwei Punkte Rückstand auf den drittletzten Platz, der nach jetzigem Stand in den oberen Ligen zum Klassenerhalt auf alle Fälle reichen würde. Selbst der Vorletzte kann unter Umständen die Liga halten – aber darauf will sich im Lager der Friedrichsfelder natürlich niemand verlassen.

„Unser Anspruch muss es jedenfalls sein, jetzt gegen Eggenstein zu gewinnen und dann in den letzten fünf Spielen nicht nur den vorletzten Platz zu halten, sondern noch zwei, drei Positionen gutzumachen“, gibt sich Florian Kuhn, Sprecher des TVF, durchaus optimistisch.

An das Hinspiel in Eggenstein hat man bei den Mannheimern gute Erinnerungen: Es war die erste Partie nach dem Rücktritt von Trainer Frank Schmiedel „und die Mannschaft hat damals eine gute Reaktion gezeigt und mit 28:26 gewonnen“, sagt Kuhn. Mit einem Akteur, der auch diesmal zu einem entscheidenden Faktor werden kann, hatte die TVF-Deckung schon im Hinspiel große Probleme: TGE-Spielmacher und Torjäger in Personalunion Gerrit Kirsch. Ihn gilt es in den Griff zu bekommen.