SGL bindet Schmitt

Leutershausen.Die SG Leutershausen hat Nägel mit Köpfen gemacht. Der Handball-Drittligist verlängerte den Vertrag mit seinem Trainer Frank Schmitt bis 2021. „Die Arbeit in Leutershausen macht mir mit dieser Mannschaft noch immer großen Spaß, außerdem spielen wir erfolgreichen Handball. Das sind schon einmal zwei Komponenten, die klar für eine Verlängerung gesprochen haben“, sagte Schmitt.

Seine Trainerlaufbahn begann Schmitt 2003 in Heddesheim, 2006 wurde er Spielertrainer beim Kreisligisten TV Friedrichsfeld, den er 2011 bis in die Badenliga führte. Mit dem TSV Amicitia Viernheim gelang ihm der Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga, bevor er zu seiner ersten Drittliga-Station als Coach zur SGL kam. Mit den Roten Teufeln schaffte er es auf Rang sechs.

„Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit seiner Arbeit, was sich aktuell auch in der Tabelle widerspiegelt“, sagte Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter der Roten Teufel ergänzte: „Die Stimmung zwischen Mannschaft und Trainerteam ist super. Frank kommt aus der Region und hat mitgeholfen, dass in Leutershausen weiterhin bodenständiger, ehrlicher und guter Handball gespielt wird. Er ist der ideale Mann für diese Position.“ red

