SGL feiert Heimsieg

Leutershausen.Handball-Drittligist SG Leutershausen hat den nächsten Sieg eingefahren. Die Roten Teufel gewannen gegen den TV Gelnhausen mit 31:27 (16:10). Es war der zweite Sieg im zweiten Heimspiel.

„Wir haben Gelnhausen eigentlich über weite Strecken der Begegnung dominiert“, sagte Trainer Frank Schmitt und auch Rückraumspieler Hendrik Wagner, mit acht Toren der beste Werfer des Spiels, ergänzte: „Wir haben das Tempospiel ganz gut unter Kontrolle bekommen und sind dann ins Rollen gekommen.“

Auffällig war in den ersten 30 Minuten vor allem, dass Routinier Alexander Hübe im Tor dort weitermachte, wo er vergangene Woche im Hirschberg-Derby aufhört hatte. Der Schlussmann hatte eine kompakte Defensive vor sich, die es ihm erleichterte, die Bälle der Gelnhäuser Schützen zu entschärfen. Die Paraden häuften sich in der ersten Halbzeit; und so kam die Gegenstoß-Maschine der Roten Teufel ins Laufen.

Dass man das Ergebnis nach dem 16:10 zum Seitenwechsel nicht noch deutlicher gestaltete, lag an einigen freien Würfen der SGL.

Leutershausen: Hübe, Gärtner – Bernhardt, Cirac (3), Gerdon, Mantek, Pauli (6/1), Rolka (1), Ruß (6/2), Schmitt, Schreiber (6), Schwarz, Seganfreddo (1), Stippel, Wagner (8). zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019