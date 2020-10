SGL hofft auf ersten Sieg

Leutershausen.Das letzte Aufeinandertreffen der HG Oftersheim/Schwetzingen und der SG Leutershausen war ein besonderes. Zwar spielten die Roten Teufel im Februar auswärts in der Schwetzinger Nordstadthalle und nicht in der Heinrich-Beck-Halle gegen den Lokalkonkurrenten, die Umstände waren aber ähnlich. Die Corona-Pandemie schaukelte sich hoch, und deshalb rückte das Ergebnis – damals trennte man sich unentschieden in einem hochspannenden Derby – schnell in den Hintergrund. Die Saison wurde abgebrochen und es folgte eine lange Handballpause.

Seitdem warten die Drittliga-Handballer der SGL auf den ersten Pflichtspiel-Sieg. Das große Manko war zuletzt die Chancenverwertung. „Eigentlich hätten wir mindestens einen Punkt aus Kronau mitnehmen müssen“, sagt Yannick Stippel mit Blick auf die jüngste Niederlage bei den Junglöwen. Der Kreisläufer der Roten Teufel ergänzt: „Wir müssen einfach cleverer und konsequenter spielen und zudem unsere Fehlerquote minimieren.“

Das soll nun am Sonntag (17 Uhr) gegen die Schwetzinger besser werden. „Die Punkteausbeute ist sicherlich nicht das, was wir uns nach einer erfolgreichen Vorbereitung vorgestellt haben“, betont Stippel. „Die Ergebnisse bedeuten aber nicht, dass wir grundlegend etwas ändern müssen.“ red

