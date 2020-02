SGL: Jaeger verlängert bis 2021

Leutershausen.Der Kopf des Angriffsspiels bleibt. Mittelmann Philipp Jaeger (Bild) hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei der SG Leutershausen um ein weiteres Jahr verlängert und wird bis 2021 das Trikot der Roten Teufel tragen. Damit setzte der Handball-Drittligist ein Zeichen für den kreativen Spielgestalter, der in dieser Saison aufgrund seiner schweren Verletzung lediglich ein Spiel absolvieren konnte. Jaeger riss sich in der Auftaktbegegnung beim TV Großwallstadt das Kreuzband und befindet sich seitdem in der Reha.

„Dieser familiäre Charakter gefällt mir einfach sehr gut – ich fühle mich hier echt wohl“, sagt Jaeger. Der 25-Jährige kam im Januar 2018 vom französischen Zweitligisten Cavigal Nizza an die Bergstraße. Groß wurde er in der Jugend des VfL Gummersbach, 2015 wechselte er zu den Lakers Stäfa in die erste Schweizer Liga. Danach lief er noch beim HC Empor Rostock in der 2. Handball Bundesliga auf. red

