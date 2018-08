SGL-Kampf ohne Lohn

Baunatal.Die Handballer der SG Leutershausen haben zum Saisonauftakt eine Niederlage einstecken müssen. In der 3. Liga Ost verlor die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmitt mit 24:27 (11:14) beim GSV Eintracht Baunatal. „Natürlich bin ich enttäuscht, wir waren nicht besser als Baunatal. Dass wir am Ende noch einmal rangekommen sind, lag an einem starken Alexander Hübe im Tor. Aber wir haben beispielsweise zu keinem Zeitpunkt im Spiel geführt. Das reicht dann nicht, um in der 3. Liga ein Spiel zu gewinnen“, kritisierte Schmitt.

Die Roten Teufel mussten viel investieren. Die Personalsituation war schlecht. Maximilian Rolka, Felix Jaeger, Niklas Ruß und Marvin Karpstein fielen aus. Dafür sorgte ein Neuzugang dafür, dass die SGL bis zur Pause mithielt: Hendrik Wagner musste im Innenblock die Abwehr stabilisieren und im Angriff für wichtige Tore sorgen. Dennoch ging es mit einen 11:14-Rückstand in die Pause, Wagner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits acht Tore erzielt.

Neuzugänge überzeugen

Nach der Pause verlor die SGL den Anschluss zunächst, großer Kampfgeist führte aber dazu, dass sie fünf Minuten vor dem Ende zurück im Spiel war. Die Roten Teufel erzielten sogar den Anschluss, aber Baunatal entschied die Partie. „Eine Auftaktniederlage ist immer enttäuschend“, sagte Leutershausens Sportlicher Leiter Mark Wetzel: „Uns haben einfach die Alternativen im Rückraum gefehlt. Die Neuzugänge haben aber ein starkes Debüt gefeiert.“

SG Leutershausen: Hübe, Döding – Bernhardt (1), Schwarz, Mantek, Stippel, P. Jaeger (5), Cirac, Schwechheimer, Gasser, Schwerdtfeger, Wagner (10), Seganfreddo (7), Pauli (1), Moringen. tb

