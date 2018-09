SGL-Kampf wird belohnt

Leutershausen.Sechs Gegentore in 30 Minuten – es braucht keinen Experten, um zu wissen, dass die Abwehrleistung den Grundstock zum ersten Heimsieg der SG Leutershausen legte. Beim 24:18-(10:12)-Erfolg in der 3. Handball-Liga über die MSG Groß-Bieberau/Modau vernagelten die Roten Teufel inklusive Torwart Alexander Hübe den eigenen Kasten und steckten dabei sogar zwei Rote Karten weg. „Das war eine ganz starke kämpferische Leistung, bei der dann auch der Funke ins Publikum übergesprungen ist. Klar haben wir im Angriff noch Defizite, doch das konnten wir mit dem siebten Feldspieler ganz gut überbrücken. Und die Abwehr hat wieder einen klasse Job gemacht“, sagte ein glücklicher Trainer Frank Schmitt.

Maximilian Rolka musste in der 35. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe auf die Tribüne, Manel Cirac sah nach einem Foul an Michael Malik direkt „Rot“ (42.). Doch auch davon ließ sich die SGL nicht ausbremsen. Das Abwehrzentrum machten inzwischen Philipp Bernhardt und Hendrik Wagner dicht, von der Tribüne rückte Zweitmannschaftsspieler Felix Hildenbeutel aufs Spielfeld. Stand es bei Ciracs Ausschluss noch 16:15, legte die Mannschaft von Trainer Frank Schmitt durch Ernst Mantek, Dominic Seganfreddo sowie Hendrik Wagner zum 19:15 (49.) vor. Erst als sich wieder ein paar Fehler ins Aufbauspiel schlichen, kam Groß-Bieberau noch einmal zum 19:17 auf (52.). Doch dann ordnete Schmitt wieder den siebten Feldspieler an und die Teufel setzten dieses taktische Mittel perfekt ein.

SGL: Hübe, Döding (n.e.); Bernhardt (1), Schwarz (n.e.), Rolka (2), Stippel, Ph. Jaeger, Schwerdtfeger (2), Cirac (3), Pauli (2/1), Herbert (n.e.), Hasser (n.e.), Wagner (5), Seganfreddo (8/2), Mantek (2), Hildenbeutel. AT/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018