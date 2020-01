SGL-Kapitän bleibt an Bord

Linksaußen Niklas Ruß fühlt sich in Leutershausen wohl. © Schilling

Leutershausen.Niklas Ruß hat schon viel erlebt. Nach Torwart-Routinier Alexander Hübe ist der Linksaußen mittlerweile der dienstälteste Akteur im Drittliga-Kader der SG Leutershausen. Seit seiner Rückkehr an die Bergstraße ist der angehende Lehrer aus der Mannschaft der Roten Teufel nicht mehr wegzudenken. Ruß ist Kapitän und gleichzeitig absoluter Führungsspieler – und wird das auch in Zukunft bleiben. Der 29-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich fühle mich sehr wohl hier, spiele mittlerweile meine sechste Runde in Leutershausen“, sagt Ruß: „Ich habe in der ganzen Zeit viele Menschen im Verein und auch Fans kennengelernt, es macht einfach Spaß, in so einem familiären Umfeld Handball zu spielen.“

Lob von Wetzel

Auch sportlich ist Ruß positiv gestimmt: „Wir stehen aktuell sehr gut da, haben aber auch noch Potenzial, uns zu verbessern. Man merkt, dass sich in diesem Verein insgesamt etwas bewegt.“ Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der Roten Teufel, hat vor wenigen Jahren noch mit Ruß zusammengespielt und sich mit ihm eine Position geteilt. „Niklas hat sich ein großes Standing erarbeitet und deshalb sind wir sehr glücklich, dass er weiter bei uns bleibt“, betont er. Am Samstag (19 Uhr) kommt die Bundesliga-Reserve aus Leipzig in die Heinrich-Beck-Halle. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020