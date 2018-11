SGL klarer Favorit, TVG Außenseiter

Hirschberg.Der Sieg beim HSC Coburg war ungefährdet, nun stehen für die Handballer der SG Leutershausen zwei Heimspiele in der 3. Liga Ost an. Gegner ist zunächst die Bundesliga-Reserve der SG Leipzig, die bisher Probleme hat, ihre Punkte zu sammeln. „Wir müssen diesen Gegner sehr ernst nehmen“, warnt Trainer Frank Schmitt: „Wenn wir Leipzig unterschätzen, werden wir große Probleme bekommen.“

Er stellt aber auch klar: „Gegen den Tabellenletzten muss es natürlich das Ziel sein, zwei Punkte einzufahren. Wir müssen aber alles investieren und konzentriert in die Begegnung gehen, dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden.“ Anwurf ist am Samstag um 19 Uhr in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle. Der Sportliche Leiter Mark Wetzel meint: „Wir wollen das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, nicht kaputtmachen. Klar ist aber auch, dass sich die Leipziger nicht so lange in den Bus setzen, um dann zu verlieren.“

Viel Arbeit für Großsachsen

Nach dem Sieg gegen die SG Bruchköbel reist der TVG Großsachsen am heutigen Samstag (19.30 Uhr) ins hessische Nieder-Roden. Die dortige HSG ist immens heimstark, auch die Aufstiegsaspiranten Eisenach und Nußloch mussten dort mit einer Niederlage im Gepäck wieder abreisen. Was in eigener Halle hervorragend funktioniert, will auswärts gar nicht gelingen. Am vergangenen Samstag kassierte der Club eine üble 25:32-Pleite beim Vorletzten aus Erlangen/Bruck. Dementsprechend war die Laune von HSG-Trainer Jan Redmann: „Da hat jegliche Einstellung gefehlt. Diese Leistung ist nicht akzeptabel. Das können wir so nicht stehenlassen, darüber müssen wir reden.“ Nach der Aussprache in dieser Woche wird die Mannschaft der HSG entsprechend motiviert in die Partie gegen den TVG Großsachsen gehen. Haupttorschütze der Hessen ist Linkshänder Timo Kaiser. Der 27-Jährige traf in zwölf Partien bereits 88 Mal. Da kommt also eine Menge Arbeit auf die „Saasemer“ zu.

TVG-Trainer Stefan Pohl meint: „Schaut man sich die Heim- und Auswärtspartien der HSG an, glaubt man, zwei verschiedene Mannschaften zu sehen. Während vor den eigenen Fans fast alles zu gelingen scheint, wirkt die Mannschaft auswärts völlig neben der Spur. Die Pleite in Erlangen/Bruck werden sie wieder versuchen, zu Hause auszubügeln. Bisher hat das ja auch immer geklappt, aber wir werden es ihnen nicht leicht machen und alles versuchen. Ich weiß, dass mein Team auch in Nieder-Roden etwas holen kann.“

Wie die Hessen auf ihrer Homepage verkünden, ist der Zug nach oben abgefahren. Damit man nicht weiter in den unteren Bereich der Tabelle rutscht, will man gegen Großsachsen Heimsieg Nummer sieben. Schaut man auf die Tabelle, hat der TVG weiterhin jeden Punkt nötig, um sich das Abstiegsgespenst vom Hals zu halten. tb/hm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018