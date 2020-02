SGL müht sich lange

Leutershausen.Es dauerte lange, aber letztendlich kam die Leistungssteigerung doch noch rechtzeitig. Weil die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen in den letzten fünf Minuten der Begegnung eine Schippe drauf legten, durften sie sich nach drei Ligaspielen ohne Sieg wieder über einen 24:21-Erfolg gegen das Schlusslicht HSC Bad Neustadt freuen. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es reichte.

„Wir wussten, dass es gegen Bad Neustadt ein Kampfspiel wird“, sagte Niklas Ruß. Der Kapitän der Roten Teufel traf an diesem Abend siebenmal: „Spielerisch konnten wir heute nicht glänzen, das muss man ganz klar so sagen. Aber wenn man sich das Ende anschaut, dann haben wir auch verdient gewonnen.“

Insgesamt erinnerte vieles an die vergangenen Wochen: Lediglich Alexander Hübe kam in den Anfangsminuten im Leutershausener Tor auf Betriebstemperatur, indem er nicht nur viele harte Würfe aus dem Rückraum entschärfte, sondern sogar aus der Nahdistanz gegen die Bad Neustädter glänzte.

„Anfangs war das einfach zu unkonzentriert, das hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun“, sagte Frank Schmitt. Der Trainer war nicht zufrieden, wie sich seine Mannschaft in der ersten Halbzeit präsentierte: Am Ende durfte sich die SGL trotzdem über den Erfolg freuen, weil in den letzten Minuten die Fehler minimiert wurden. „Irgendwie fehlt die Leichtigkeit. Heute war einfach nur entscheidend, dass wir gewonnen haben“, meinte Kapitän Ruß.

SG Leutershausen: Hübe, Gärtner – Schreiber (4), Bernhardt, Schwarz, Muth (2), Rolka (4), Stippel, Ruß (7), Schmitt (3), Wagner, Seganfreddo, Mantek, Pauli (4/3). red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020