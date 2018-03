SGL stoppt Negativserie

Anzeige

Baunatal.Die SG Leutershausen hat sich in der 3. Handball-Liga Ost einen wichtigen Auswärtspunkt erkämpft. Am Samstagabend trennten sich die Roten Teufel vom GSV Eintracht Baunatal in der Rundsporthalle mit 21:21 (12:10). Nach drei Niederlagen in Folge konnte die SGL wieder einen Zähler einfahren.

SGL-Trainer Marc Nagel standen nur acht Feldspieler zur Verfügung. Sascha Pfattheicher wurde beim Erstligisten TVB Stuttgart gebraucht, zudem fielen weiter Jonas Kupijai, Manel Cirac, Alexander Kubitschek und Marvin Karpstein aus.

Der Start in die Partie verlief nicht optimal. Nach sechs Minuten geriet die SGL mit 1:3 ins Hintertreffen. Beim 6:6 durch Ernst Mantek nach 17 Minuten konnten die Roten Teufel erstmals ausgleichen. Nach einem zwischenzeitlichen 8:8 (23.) und einem 10:10 (29.) setzten sich die Gäste erstmals kurz vor der Halbzeit mit zwei Toren ab. Kapitän Niklas Ruß traf fünf Sekunden vor dem Seitenwechsel zur 12:10-Führung.