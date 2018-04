SGL und TVG sieglos

Anzeige

Groß-Bieberau – Großs. 28:25

Der TVG Großsachsen konnte auch in Groß-Bieberau seine Auswärtsschwäche nicht ablegen und kassierte eine bittere 25:28 (11:11)-Niederlage. Bad Neustadt und Coburg waren dagegen am Wochenende siegreich – und so wird es wieder spannend in Sachen Klassenerhalt für den TVG.

„Die Niederlage müssen wir schnell abzuhaken. Jetzt heißt es, sich auf Bad Neustadt vorbereiten. Das wird eine verdammt schwere Partie“, sagte Trainer Stefan Pohl nach der Niederlage.

TVG: Fraefel, Sitter – Gunst, Kadel (2), Triebskorn (4/3), Schulz (5), Straub (5), Reisig (4), Spilger, Unger (2), Buschsieper, Hildebrandt (2/1), Grammel (1). wn/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018