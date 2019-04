SGL wieder auf Platz drei

Leutershausen.Trotz Personalproblemen hat Handball-Drittligist SG Leutershausen sein Heimspiel gegen den HSC Coburg II mit 26:21 (15:12) gewonnen. „Der Sieg war wichtig und gut fürs Selbstvertrauen – gerade, weil wir mit dieser doch sehr dünnen Besetzung gewinnen konnten“, sagte Matchwinner Alexander Hübe. Was der SGL-Keeper mit mittlerweile 35 Jahren noch immer im Tor der SGL abliefert, beeindruckte nicht nur die Trainer, sondern auch die Zuschauer in der Heinrich-Beck-Halle. Immer, wenn es drohte eng zu werden, war Hübe zur Stelle und entschärfte Coburger Chancen, die normalerweise sicher zum Torerfolg führen müssten. Die Oberfranken verzweifelten an Hübe. „Man muss dazu aber auch sagen, dass wir wegen einer guten Mannschaftsleistung gewonnen haben“, zeigte sich der Matchwinner gewohnt bescheiden. Die SGL steht nun wieder auf dem dritten Platz der Oststaffel. „Hoffentlich verletzt sich niemand weiteres mehr“, sagte Trainer Frank Schmitt.

SGL: Hübe, Döding – Bernhardt, Schwarz, Stippel (3), P. Jaeger (1), Ruß (1), Cirac, Gasser, Streitberger, Wagner (6), Seganfreddo (3), Mantek (4), Pauli (8/6). red

