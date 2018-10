SGM braucht eine Trickkiste

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim treffen heute, 19.30 Uhr, in der Regionalliga Südwest auswärts auf die Arvato College Wizards. Das Team von Trainer Peter Eberhardt ist nur Außenseiter. Der Geger aus Karlsruhe hatte in der vergangenen Saison noch den Namen KIT Gequos, nennt sich dieser Saison aber Arvato College Wizards. Die „Zauberer“ haben sich in der Sommerpause mit Ex-Nationalspieler Rouven Roessler verstärkt und bislang drei von vier Ligaspielen gewonnen. „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner“, betont SG-Coach Eberhardt, der auf Center Arvydas Vaitiekus verzichten muss, der sich bei der Niederlage der Mannheimer am vergangenen Wochenende in Koblenz einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018