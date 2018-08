Shanice Craft : „Ich bin viel offener geworden“

Mannheim.„Es ist aufregend, wieder einmal hier zu sein. Ich bin in diesem Jahr das erste Mal in Mannheim“, gestand Shanice Craft. Vor drei Wochen wurde die 25-Jährige in Nürnberg deutsche Diskusmeisterin, vergangenen Samstag gewann sie in Berlin EM-Bronze, am Donnerstagnachmittag kehrte sie in ihre Heimat zurück, um sich zumindest für ein paar Stunden feiern zu lassen.

Im Winter hat sie ihren

...