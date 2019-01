Sharks bauen ihre Serie aus

VIERNHEIM.Die Sharks haben wieder zugebissen: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim gewannen das Derby gegen die LSV Ladenburg mit 77:71 und bleiben damit Dritter. „Wir haben uns schwergetan, aber letztlich unsere Siegesserie ausgebaut“, freute sich BG-Coach Robin Zimmermann.

Dabei sah es zu Beginn so aus, als würden die Sharks ihrer Favoritenrolle früh gerecht werden können. Doch nach dem 9:1 kamen die Ladenburger ins Rollen und zum Ausgleich. Nach dem ersten Viertel führte Viernheim/Weinheim nur knapp mit 24:22. Auch im zweiten Viertel blieb zunächst vieles Stückwerk bei der BG, doch Ladenburg nutzte gute Chancen nicht. So blieb die BG vorne und als dann Lukas Kreutzer kurz vor der Halbzeit noch mit einem Dreipunktwurf seinen ersten Feldkorb erzielte, gingen die Viernheimer mit einer 42:33-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hielten die Sharks die Römerstädter auf Distanz. Wann immer die Führung in Bedrängnis zu geraten schien, hatten die Sharks eine Antwort parat. Die BG lag vor dem Schlussviertel mit 60:50 (30.) vorne. Im Schlussabschnitt wurde es dann nochmals hektisch, viele Unterbrechungen ließen auf beiden Seiten kaum Spielfluss aufkommen. Die LSV kam nochmals auf 64:62 heran (35.), doch Maurice Martin sorgte mit seinem Dreier zum 72:67 (39.) für die Entscheidung.

Die SG Mannheim II startete mit einem 75:64-Auswärtserfolg beim Schlusslicht KIT Karlsruhe II erfolgreich in die Rückrunde. Die SG lag lange zurück, angeführt von Marcel Unkelbach (21 Punkte) gelang aber noch der Sieg. bol

