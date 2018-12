Sharks für das Derby gegen die SG-Reserve gerüstet

VIERNHEIM.Die Oberliga-Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Die Basketballer von der Bergstraße bezwangen das Team von KIT SC Karlsruhe II mit 94:62. Die Sharks bleiben zwar Tabellensechster, sind nun aber punktgleich mit dem Dritten Lörrach und liegen nur zwei Siege hinter Spitzenreiter USC Freiburg II.

Der Sieg gegen den Tabellenletzten war zu keiner Zeit gefährdet. Die BG setzte auf eine starke Verteidigung, gegen die die Karlsruher im ersten Viertel keine Mittel fanden. Ganze fünf Punkte erzielte der KIT in den ersten Spielminuten, während die BG unter anderem durch drei Dreier in Folge von Salvatore Baragiola, Lukas Kreutzer und Maurice Martin auf 24:5 (10) davonzogen. Im zweiten Viertel ließen die Sharks den Ball in der Offensive weiter gut laufen. Vor allem Baragiola erzielte dann die Körbe für die BG.

„Sal hat ein überragendes Spiel gezeigt. Er ist unheimlich wichtig für dieses Team. Das macht sich nicht nur an seinen Punkten fest, sondern er holt viele Rebounds und gibt gute Vorlagen“, war BG-Coach Zimmermann voll des Lobes über seinen Schlüsselspieler. Mit einer 46:25-Führung gingen die Sharks in die Kabine und ließen auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. Insgesamt verzeichnete die BG weiterhin eine hohe Trefferquote. Coach Zimmermann konnte es sich problemlos erlauben, seinen Nachwuchsspielern viel Spielzeit zu geben, die diese ebenfalls zu nutzen wussten. Top-Scorer war Florian Kreutzer mit 30 Punkten. Im abschließenden Spiel vor der Feiertagspause empfängt die BG am Samstag (20 Uhr Waldsporthalle), die SG Mannheim II zum Derby.

Die SG II verlor ersatzgeschwächt in eigener Halle gegen den SSC Karlsruhe mit 48:69 (19:34) und bleibt als Tabellenvorletzter in höchster Abstiegsgefahr. Karlsruhe führte nach zehn Minuten mit 16:6 und baute den Vorspung kontinuierlich aus. Bester Werfer bei den Mannheimern war Kevin Bluhm mit 16 Punkten.

Aufsteiger LSV Ladenburg kassierte eine deutliche 78:117-Heimniederlage gegen den Ligavierten SG EK Karlsruhe. Im ersten Viertel lagen die Römerstädter mit 20:28 zurück. Karlsruhe zog bis zur Pause auf 60:44 weg und feierte einen ungefährdeten Sieg. Es war die siebte Niederlage im zehnten Spiel für das Team aus Ladenburg. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018