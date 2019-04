Sharks jetzt gegen Titans

VIERNHEIM.Die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben sich am letzten Spieltag der Oberliga Baden die Vize-Meisterschaft gesichert. Die Sharks kamen in ihrem Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht KIT Karlsruhe II zu einem 90:44 (52:21)-Sieg. In den Aufstiegsspielen wird das Team von Coach Robin Zimmermann auf den Vize-Meister der Oberliga Württemberg, die Stuttgart Titans, treffen.

Beim Kantersieg in Karlsruhe gingen die Sharks im ersten Viertel mit 16:11 (10.) in Front und zogen dann bis zur Pause entscheidend weg. Die BG-Defensive ließ auch nach dem Seitenwechsel nur noch wenig zu. Dogukan Ceneli war mit 17 Punkten bester Werfer der Viernheimer.

Die Zweite Mannschaft der SG Mannheim verabschiedete sich mit einem 57:43 (19:28)-Auswärtserfolg beim SSC Karlsruhe und dem siebten Tabellenplatz aus der Saison. Kapitän Martin Volpert glänzte auf der Centerposition mit 21 Punkten. Die Mannheimer spielten vor allem im zweiten Durchgang eine ganz starke Defensive. Den Neun-Punkte-Rückstand zur Pause drehte die SG II in eine 37:32-Führung. Im letzten Viertel hielten die Mannheimer die Karlsruher auf Distanz und feierten den Erfolg.

Ladenburg vor Neuanfang

Die LSV Ladenburg verlor am letzten Spieltag bei der bereits als Meister feststehenden SG EK Karlsruhe mit 75:101 (38:52). Coach Mario Mayer hört auf, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Römerstädter zeigten ein starkes erste Viertel und führten nach zehn Minuten mit 26:22. Auch die Anfangsphase des zweiten Viertels gehörte der LSV. Dann stellten die Karlsruher auf eine Zonenverteidigung um, die die Ladenburger vor Probleme stellte. Die Römerstäder machten nun häufiger Fehler. Karlsruhe zog bis zur Pause auf 52:38 weg.

Im dritten Viertel glänzten bei der LSV vor allem Aufbauspieler Aaron Volk und Center Gerrit Boguslawski. Die Ladenburger kamen noch einmal auf neun Punkte heran. Vor dem Schlussviertel führten die Karlsruher mit 74:60. In den letzten zehn Minuten ließ der Meister nichts mehr anbrennen. Ladenburg steigt aus der Oberliga ab. bol

