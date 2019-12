Sharks lösen Mannheim an der Tabellenspitze ab

Viernheim.Die Sharks haben vor Weihnachten noch einmal zugebissen. Die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim gewannen das Derby vor eigenem Publikum gegen die SG Mannheim II mit 64:52 (34:30) und verdrängten die Mannheimer in der Oberliga Baden damit vom ersten Tabellenplatz.

„Wir haben einfach unsere Stärken nicht auf das Feld bringen können. Der Sieg der Sharks geht voll in Ordnung. Sie waren einfach besser als wir. Im Schlussviertel haben wir unsere Körbe nicht gemacht“, musste SG II-Trainer Thorsten Schnieder enttäuscht zugeben. „Die gute Leistung in der Defensive war der Schlüssel zum Sieg“, befand dagegen Viernheims Coach Robin Zimmermann.

Viernheims Kapitän früh verletzt

Die Mannheimer spielten nicht in Bestbesetzung und taten sich in der Offensive von Beginn an gegen die sehr gute Verteidigung der BG schwer. Nach dem ersten Viertel führte Viernheim/Weinheim bereits mit 19:8. Im zweiten Abschnitt kam die SG II aber besser in die Partie, während die Sharks schon früh auf ihren Kapitän verzichten mussten. Sebastian Geister verletzte sich nach 120 Sekunden und kam auch nicht mehr zurück. Bis zur Pause verkürzte die SG II auf vier Punkte.

Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst eng. Die BG führte nach 30 Minuten mit 51:46. Den Viernheimer Top-Scorer Lukas Kreutzer hatten die Mannheimer jedoch im Griff. Der BG-Akteur erzielte gerade einmal zwei Punkte, dafür drehten bei den Sharks aber andere Spieler im entscheidenden Schlussviertel auf. Center Salvatore Baragiola erzielte wichtige Körbe und auch Daniel Lohrke konnte sich immer wieder gut in Szene setzen. Bei der SG II gelang nur Christian Kuhn ein zweistelliges Punkteergebnis. Er kam letztlich auf 13 Zähler.

Mit zwölf Punkten Vorsprung entschieden die Sharks am Ende das Derby für sich und zogen wegen des gewonnenen direkten Vergleichs an den Mannheimern in der Tabelle vorbei. „Für uns ist das erfreulich, aber es wird noch eine ganz spannende Saison. In der Liga ist alles eng beieinander“, sagte Zimmermann. Tatsächlich hat in der Zwölferliga derzeit noch der Tabellenneunte USC Freiburg II Chancen auf den Titel. Die Breisgauer trennen von dem punktgleichen Top-Duo SG Mannheim II und BG Viernheim/Weinheim gerade einmal vier Zähler. Auch Schnieder betonte daher: „Es ist noch gar nichts entschieden. Wir sind jedenfalls trotz der Derbniederlage froh, dass wir da vorn mitmischen.“ Mit Mirel Klimentov und Marcus Olapade würden zur Rückrunde zwei ganz wichtige Leistungsträger zurückkehren.

Die Mannheimer starten am Sonntag, 12. Januar, beim TV Heidelberg in die Rückrunde. Die Viernheimer empfangen bereits am 11. Januar in der Weinheimer TSG-Halle den TV Rastatt-Rheinau.

