Sharks reicht ein Sieg

VIERNHEIM.In der Basketball-Oberliga Baden haben die Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim große Chancen, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Die Sharks waren am Wochenende spielfrei. Doch die beiden direkten Konkurrenten um Platz zwei, der USC Freiburg II und die SG Heidelberg-Kirchheim II, verloren ihre Begegnungen. Somit können die Viernheimer am Samstag, 15 Uhr, mit einem Sieg beim Schlusslicht KIT Karlsruhe II die Vizemeisterschaft perfekt machen.

Die LSV Ladenburg hat am vorletzten Spieltag einen 79:62-Heimerfolg über den SSC Karlsruhe gefeiert, bleibt aber Ligavorletzter, da der UC Baden-Baden überraschend den Aufstiegsaspiranten SG Heidelberg-Kirchheim II mit 85:71 schlug.

Nach dem ersten Viertel führten die Römerstädter mit 21:19. Bis zur Pause zog die LSV auf 45:28 davon. Auch nach dem dritten Abschnitt lagen die Ladenburger komfortabel vorn. Im Schlussviertel baute das Team um Topscorer Maurice Schmitt, der 20 Punkte erzielte, den Vorsprung sogar auf 17 Zähler aus.

Am letzten Spieltag treffen die Ladenburger am Sonntag, 16 Uhr, auswärts auf den favorisierten Tabellenführer SG EK Karlsruhe. Die zweite Mannschaft der SG Mannheim tritt ebenfalls auswärts um 17.30 Uhr gegen den SSC Karlsruhe an. bol

