Sharks reiten Erfolgswelle

Ein Basketball fällt durch das Netz vom Basketballkorb. © dpa

Viernheim.Der Siegeszug der Sharks geht weiter: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim gewannen auch ihr Heimspiel gegen den bis dahin als Spitzenreiter fungierenden USC Freiburg II mit 76:66 (36:35). Nach dem Erfolg rückte die Basketballgemeinschaft auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Überragender Akteur bei den Sharks war Dogukan Ceneli, der 16 seiner 22 Punkte im Schlussviertel warf und somit beinahe im Alleingang die Viernheimer zu einem ganz wichtigen Erfolg führte. „Wir sind froh, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden konnten, das war im letzten Viertel eine tolle Leistung“, befand der Trainer Robin Zimmermann.

Die Viernheimer lagen nach dem ersten Viertel noch mit 15:16 zurück. Dann kam die BG besser ins Spiel und führte mit 36:30 (19.), doch der USC II verkürzte wieder und ging mit einem Ein-Punkt-Vorsprung (57:56) in den letzten Abschnitt. Dort drehte dann bei Viernheim/Weinheim Ceeli auf. Ihm gelangen fünf Dreier. Die BG zog auf 68:59 entscheidend weg und gewann letztlich deutlich. Am Samstag, 17 Uhr, muss die Basketballgemeinschaft beim UC Baden-Baden antreten.

SG Mannheim – TG Sandhausen

Die zweite Mannschaft der SG Mannheim unterlag zu Hause der TG Sandhausen mit 57:70 (23:31). Der Oberligist verpatzte den Start in die Begegnung. Sandhausen entschied das erste Viertel mit 23:10 deutlich für sich. Die SG II kam bis zur Pause auf acht Punkte heran und war vor dem Schlussviertel (39:42) in Schlagdistanz. Doch die abschließenden zehn Minuten gehörten Sandhausen. Bester Werfer bei den Mannheimern war Tobias Hiob mit 15 Punkten. Sandhausens Felix Schrank überzeugte mit 20 Zählern. Die SG II bleibt mit Platz acht auf einem Abstiegsrang. Am Sonntag, 17 Uhr, wartet mit dem Spiel beim USC Freiburg II eine schwere Aufgabe auf die SG.

LSV Ladenburg – KIT Karlsruhe II

Die LSV Ladenburg feierte einen wichtigen 79:69 (45:40)-Auswärtserfolg gegen Ligaschlusslicht KIT SC Karlsruhe II. Es war der vierte Saisonerfolg für die Römerstädter, die damit den drittletzten Tabellenrang festigten und mit dem Liganeunten Heidelberger TV und dem Achten SG Mannheim II nach Punkten (8) gleichzogen. Vor dem Schlussabschnitt lagen die Ladenburger noch mit 52:60 zurück. Doch Jonas Sladek führte die Aufholjagd der LSV an. Er erzielte 19 Punkte für den Aufsteiger. bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019