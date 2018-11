Sharks schnappen zu

VIERNHEIM.Die Formkurve bei den Oberliga-Basketballern BG Viernheim/Weinheim zeigt weiter nach oben. Gegen den SG EK Karlsruhe gelang den Sharks mit dem 72:66-Heimerfolg der dritte Sieg in Folge. Die BG geriet gegen die zunächst treffsicheren Karlsruher schnell mit zehn Punkten in Rückstand (5.), doch dann wachten die Sharks auf und fanden Zugriff auf den Gegner. Nach der Einwechslung von Victor Habrich dominierte die BG auch unter den Bretten und glich zum 19:19 (10.) aus. Durch starkes Spiel im Offensivrebound kam die BG zu einfachen Punkten und führte zur Halbzeit mit 43:31. Die Sharks knüpften nach dem Wiederanpfiff zunächst nahtlos an ihr Spiel aus dem zweiten Viertel an. Vor allem Sebastian Geister und Lukas Kreutzer waren von den Gästen nicht unter Kontrolle zu bringen. Viernheim/Weinheim zog auf 58:44 (30.) weg und gewann letztlich mit 72:66. „Mit den Fehlern und unnötigen Ballverlusten haben wir Karlsruhe am Ende nochmals unnötig stark gemacht. Aber zuvor haben die Jungs richtig tolles Kombinationsspiel gezeigt und waren unter dem Korb phasenweise dominant“, sagte TSG-Abteilungsleiter Oliver Kümmerle.

Volpert führt SG II zum Sieg

Die SG Mannheim II stoppte ihre jüngste Negativserie und gewann ihr Heimspiel gegen den Heidelberger TV mit 84:73. Durch den zweiten Saisonsieg verbesserte sich die Mannschaft auf den viertletzten Rang. Schon im ersten Viertel übernahm die SG das Kommando, lag zunächst mit 26:15 (10.) und dann mit 43:32 zur Pause vorne. Martin Volpert war mit 25 Punkten kaum zu stoppen. Letztlich wurde es ein sicherer Heimsieg für die Mannheimer.

Die LSV Ladenburg unterlag zu Hause der SG Heidelberg-Kirchheim II mit 75:96 und rutschte in der Oberliga-Tabelle auf den achten Rang ab. Gegen den Titelaspiranten und Ligazweiten gerieten die Römerstädter mit 18:30 (10.) in Rückstand. Zur Pause lag der Aufsteiger 41:52 zurück. Im dritten Viertel war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Kirchheimer führten vor dem Schlussabschnitt mit 72:61. Maurice Schmitt erzielte 24 Punkte, doch im Schlussviertel drehten die Heidelberger noch einmal auf. bol

