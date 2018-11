Sharks stürzen den Spitzenreiter

VIERNHEIM.Die Oberliga-Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim haben für eine Überraschung gesorgt. Die Bergsträßer brachten dem bisherigen Tabellenführer SG Heidelberg-Kirchheim II mit 68:60 (28:30) die erste Saisonniederlage bei und verbesserten sich selbst auf den fünften Rang. BG-Coach Robin Zimmermann betonte: „Der Schlüssel zum Sieg lag in unserer starken Defensive Vor allem Patrick Dörr und Simon Freudenberg haben es geschafft, den Top-Scorer der Liga, Martin Rittinger, super zu verteidigen.“

Zu Beginn dominierte der Primus. Nach dem ersten Viertel führte Heidelberg-Kirchheim II mit 17:13 (10.). Doch die Viernheimer blieben dran. Zur Pause lag der Tabellenführer nur mit zwei Punkten zurück. Im Schlussabschnitt übernahmen bei den Sharks dann Aufbauspieler Daniel Lohrke und Center Salvatore Baragiola. Sie erzielten 13 der letzten 15 Punkte für die BG, während Kirchheim in den letzten Spielminuten zu keinem Korberfolg mehr kam. Letztlich stand so ein überraschender Sieg der Sharks.

SG Mannheim II – Lörrach 75:84

Erneutes Negativerlebnis für die zweite Mannschaft der SG. Vor heimischer Kulisse musste das Team von Trainer Markus Mosig die fünfte Saisonschlappe im sechsten Spiel hinnehmen und steht nun auf den vorletzten Platz. Lörrach bestimmte schon in der Anfangsphase die Begegnung und lag nach den ersten zehn Minuten mit 24:16 (10.) in Front. Zur Pause führten die Südbadener mit 43:33. Die SG II kämpfte sich noch einmal auf 56:60 (30.) heran, doch Lörrach machte in den wichtigen Phasen die Punkte und gewann letztlich mit neun Zählern Vorsprung. bol

