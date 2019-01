Sharks winkt Platz zwei

Lukas Kreutzer (am Ball) war mit 28 Punkten bester Werfer der BG. © su

VIERNHEIM.Auch im achten Spiel in Folge blieben die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim siegreich. Mit einem 77:63 (34:24)-Auswärtssieg bei der TG Sandhausen festigten die Sharks ihren dritten Rang. Die BG zog gleich in der Anfangsphase auf 16:2 (7.) weg und gewann das erste Viertel mit 19:8. Im zweiten Viertel schlichen sich jedoch vermehrt Unkonzentriertheiten ein, die die Sandhausener Wild Bees auch sofort ausnutzten. Der Elf-Punkte-Vorsprung schmolz dahin, die Hartdwälder konnten binnen weniger Minuten mit einem 12:0-Lauf aufschließen. Doch mit zehn Punkten in Folge zogen die Viernheimer wieder auf 34:24 davon.

Nach der Pause legten die Sharks nach und behielten das Spiel stets unter Kontrolle. Unter den Brettern war die BG ganz stark und nutzte diese Überlegenheit konsequent. Die Centerspieler erzielten insgesamt 36 Punkte. Die BG zog auf 67:44 (30.) davon und ließ in den letzten zehn Minuten nichts mehr anbrennen. Am kommenden Samstag kommt es zum Spitzenspiel in der Oberliga, wenn der Spitzenreiter USC Freiburg II in Weinheim zu Gast sein wird. Bei einem Sieg mit mehr als fünf Punkten Vorsprung könnte die BG sogar an den Breisgauern vorbeiziehen.

Ladenburg – SG Mannheim II 74:78

Die SG Mannheim II rückte mit dem Derbyerfolg bei der LSV Ladenburg auf den achten Tabellenrang vor und hat die Abstiegsplätze verlassen. Die Römerstädter dagegen sind nach der zweiten Derbyniederlage nun Drittletzter. Dabei startete die LSV stark und lag nach zehn Minuten mit 21:11 vorn. Auch zur Halbzeit führte Ladenburg mit 39:34. Doch die SG II kämpfte sich zurück. Angeführt von Tobias Hiob, der mit 21 Punkten bester Mannheimer Werfer war, übernahm das Team im dritten Viertel die Führung und bewies im Schlussviertel die besseren Nerven. 24 Punkte von Maurice Schmitt reichten den Ladenburgern nicht mehr, um das Spiel noch zu drehen.

Die SG II empfängt am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, in der GBG Halle die TG Sandhausen. Ladenburg muss bereits am Samstag, 15 Uhr, bei KIT Karlsruhe II ran. bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019