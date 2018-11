Sidney Mai Süd-Meister

Pforzheim.Die Judofighters Rhein-Neckar brauchen wohl einen Bus für die Fahrt zu den deutschen Meisterschaften im Januar. Inzwischen haben sich zwölf Starter für die nationalen Titelkämpfe in Stuttgart qualifiziert, die letzte Möglichkeit nutzte Dario Ferrera bei den Süddeutschen Meisterschaften in Pforzheim: In der Klasse bis 73 kg wurde er Dritter und löste das DM-Ticket.

Andere, bereits Qualifizierte vom Judoteam Heidelberg-Mannheim suchten bei den „Süddeutschen“ noch einmal eine Herausforderung in einem großen Wettkampf. Viel Selbstvertrauen holten sich der neue Meister Sidney Mai (-100 kg), Vizemeister Markus Eisenmann (+100 kg) und Bronzegewinner Sascha Barth (+100 kg). Für Jan Mollet (-66 kg) war nach gutem Auftakt wegen einer Verletzung im Halbfinale Schluss. Zum DM-Dutzend gehören noch Artem Zamarajev (-66 kg), Pascal Bruckmann, Jonas Mollet (-73 kg), Finn Seeger, Jannis Hill (-81 kg), Louis Mai (-90 kg), Mirco Ohl (-100 kg), Markus Eisenmann und Sascha Barth I (beide +100 kg). sd

