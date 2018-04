Anzeige

„Bei einem so langen Zeitraum kann man sich schon mal vergaloppieren, was das Datum angeht“, äußerte Strobl Verständnis. Er komme immer gerne nach Mannheim, „nicht nur wenn der OB mir Briefe schreibt“, wie Strobl unter Anspielung auf das Schreiben zu kriminellen jungen Flüchtlingen sagte. In seiner Rede spannte der Innenminister einen sehr weiten Bogen von den Reiterstaffeln der Polizei bis zum Rössle im Wappen der Landeshauptstadt, deren Namen ja auf den „Stutengarten“, ein Reitergestüt im 10. Jahrhundert, zurückgeht.

Erfindungen aus Mannheim

Dem Badischen Rennverein als einem der ältesten Rennvereine in Deutschland bescheinigte er, dass ihm über die Jahrhunderte hinweg „die Verbindung von Tradition und Fortschritt gelungen“ sei: Der Turfsport stehe für „die enge Verbindung von Mensch und Tier, Faszination von Geschwindigkeit und Leidenschaft“, so der Minister: „Sie bieten Erlebnisse der Extraklasse, Ihre Renntage sind Höhepunkte im ganzen Südwesten“, sagte Strobl. Das sei insofern bemerkenswert, als „aus Mannheim ja die größte Konkurrenz für das Pferd kommt“, wies er auf die Erfindungen „gewaltiger Rivalen“ wie Fahrrads, des Autos und des Traktors in der Quadratestadt hin.

„Aus Mannheim kam die Erfindung, die das Pferd vom Joch des Ackergauls befreit und den Rennsport erst möglich gemacht hat“, sagte dagegen Erster Bürgermeister Christian Specht. Er würdigte die Festschrift als Beispiel für den auch in Zeiten des Internets unverzichtbaren Qualitätsjournalismus ebenso wie das bürgerschaftliche Engagement, das hinter dem Badischen Rennverein steckt. Dazu hob er hervor, dass zunächst der frühere Präsident Michael Himmelsbach 15 Jahre im Gemeinderat sass, sich nun Präsident Holger Schmid zusätzlich zum Sport und der Führung seiner Firma im Stadtparlament engagiert.

Zugleich erinnerte sich Specht daran, wie er schon als Jugendlicher mit dem Fahrrad vom Waldhof auf die Seckenheimer Rennbahn fuhr, die er als „Kurpfälzer Ascot“ bezeichnete. „Sie bieten hier Spitzensport und beste Unterhaltung in schöner Atmosphäre, aber es gelingt Ihnen zugleich, Menschen aller Bevölkerungsschichten auf die Rennbahn zu holen“, betonte Specht: „Diese Breite ist ihr Erfolgsrezept!“ Daher gelte auch für die Zukunft: „Die Unterstützung der Stadt Mannheim ist Ihnen sicher“, bekräftigte Specht.

Präsidiumsmitglied Denis Hartenstein gratulierte im Namen des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen und lobte den Mannheimer Verein für sein Motto „Tradition trifft Moderne“. Er sei ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Leidenschaft und Professionalität „eine der ältesten Sportarten der Welt in die moderne digitale Gesellschaft überführen kann“, so Hartenstein, ehe Schmid mit herzlichen Worten verdiente Mitglieder ehrte.

