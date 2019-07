Sieben Mannheimer im EM-Halbfinale

Valencia.Nachdem bei der U 21 EM im spanischen Valencia die Juniorinnen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bereits am Dienstag den Einzug ins Halbfinale am Samstag feiern konnten, zogen am Donnerstag die Hockey-Junioren nach. Mit einem klaren 9:2 (4:0)-Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen Österreich sicherte sich der männliche DHB-Nachwuchs das Halbfinalticket.

Im Tor stand erneut Alexander Stadler vom TSV Mannheim Hockey, während im Feld Teo Hinrichs, Linus Müller und Mario Schachner (alle Mannheimer HC) aktiv waren. Die DHB-Juniorinnen mit Charlotte Gerstenhöfer, Stine Kurz und Naomi Heyn (alle MHC) beendeten die Vorrunde nach einem 1:1 gegen Belgien ungeschlagen. Beide DHB-Teams treffen und auf Spanien. and

