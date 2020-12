Sieben Medaillen glänzen

Esslingen.Während die „großen“ Turnerinnen auf ihre nationalen Titelkämpfe Anfang November noch verzichten mussten, durfte nun die Jugend drei Wochen später an die Geräte. Der Nachwuchs aus dem Mannheimer Leistungszentrum war dabei auf die Minute topfit: Silja Stöhr, Julia Goldbeck, Camilla Eberle und Janoah Müller holten sieben Medaillen. „Ob Trainerin oder Turnerinnen – wir alle sind rundum zufrieden und glücklich“, sagte Chefcoach Alina Korrmann. „Alle Mädchen haben sich enorm verbessert, denn im vergangenen Jahr hatten wir nur einen Podestplatz.“

Dass in Esslingen ausschließlich Landes- und Bundeskader-Turnerinnen zugelassen waren, erhöhte die Qualität der Wettkämpfe deutlich. „Obwohl im Vorfeld die Anspannung groß war, weil bis kurz vor den Meisterschaften niemand wusste, ob sie tatsächlich stattfinden würden, haben unsere Mädels abgeliefert und nur ganz wenige Fehler gemacht“, sagte Korrmann und zeigte sich erleichtert, dass alle die Motivation hochhalten konnten.

Stöhr dreimal auf dem Podest

Dreimal eroberte Julia Stöhr (TG Heddesheim) das Podest in der Altersklasse (AK) 12. Hinter, so Korrmann, „Jahrhunderttalent Helen Keveric“ vom TV Nellingen (54,05) wurde sie im Mehrkampf unangefochten Zweite (48,75). Ebenfalls Silber gewann sie am Barren (12,20, Bronze am Sprung (12,70.). Um ein Haar hätte es für Stöhr auch am Balken (4./11,95) und auf dem Boden (4./11,90) zu Medaillen gereicht.

Nach Rang vier im Mehrkampf (46,10) durfte auch Julia Goldbeck über Edelmetall jubeln, am Barren (11,15) und am Boden (12,00) wurde sie Dritte. Camilla Eberle (TSG Haßloch) rundete den LZ-Erfolg in der AK 12 ab. Sie wurde im Mehrkampf Sechste unter 16 Konkurrentinnen (43,50), am Balken (4.) verpasste sie – punktgleich mit Stöhr – Bronze nur hauchdünn (11,90).

Kader-Einteilung steht aus

In der AK 13 musste Alessia Heiser zwar wegen Fersenproblemen passen, doch Janoah Müller (TSG Haßloch) hielt den guten Ruf des LZ hoch und bewies, dass sie immer besser wird. 2019 noch Zehnte, wurde sie nun im Mehrkampf mit einem halben Punkt Rückstand Vierte (49,25). Doch an ihrem Lieblingsgerät Boden sicherte sie sich Silber (12,65), am Sprung Bronze (13,75).

2020 steht – ohne weiteren Wettbewerb – nun nur noch die endgültige Kaderentscheidung für nächstes Jahr aus. „Wir werden jetzt weiter an neuen Elementen arbeiten“, setzt Korrmann auch für die wichtige Motivation neue Ziele. „Ansonsten hoffen wir, dass wir 2021 wieder mehr Wettkämpfe haben.“

