Siebentage-Woche für den SV Waldhof

Mannheim.Nach vier Wochen Weihnachtspause startet Fußball-Regionalligist SV Waldhof heute (10 Uhr, Alsenweg) in die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde und hat dabei gleich eine stramme Siebentage-Woche vor der Brust. Abgesehen vom Mittwoch (Laktat- und Sprinttest ab 8 Uhr) und Samstag (Testspiel beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim ab 14 Uhr) hat Trainer Bernhard Trares durchgehend jeden Tag zwei Trainingseinheiten angesetzt.

Im Mittelpunkt der Winter-Vorbereitung steht das Trainingslager in der Türkei vom 28. Januar bis zum 6. Februar in Side. Zuvor startet der Tabellenführer der Regionalliga am 20. Januar noch beim Final-Turnier der MorgenMasters-Serie. Die Rückrunde wird am Wochenende vom 21. bis 24. Februar fortgesetzt. th

