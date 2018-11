Sieg im Geisterspiel

Coburg.Es war eine besondere Auswärtsfahrt. In der 3500 Zuschauer fassenden HUK-Coburg-Arena, die lediglich mit 100 Leuten besetzt war, feierte die SG Leutershausen einen überzeugenden 30:21-Sieg bei der Zweitliga-Reserve des HSC Coburg. Das Duell hatte den Charakter eines Geisterspiels, die Atmosphäre wirkte beängstigend – am Ende freuten sich die Roten Teufel aber über zwei wichtige Punkte und schoben sich in der Tabelle der 3. Liga Ost wieder an die Spitzengruppe heran.

„Wenn man mit neun Toren Differenz auswärts gewinnt, dann muss man schon zufrieden sein“, äußerte sich Trainer Frank Schmitt, der eine starke Anfangsphase sah. Sein Team nahm den Schwung aus der spielfreien Woche mit und begann mit den gewohnt schnellen Aktionen. Denn die Abwehr um Manel Cirac stand sicher, bewegte sich gut und verschob flexibel. Die Folge: Als Leutershausen nach zwölf Minuten mit 8:1 führte, hatte Coburg bereits eine Auszeit genommen.

„Da haben wir echt gut begonnen und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Torhüter Alex Hübe, der nach fünf Spielen, die er verletzungsbedingt gefehlt hatte, sein Comeback gab. Danach aber, so Hübe, habe sich der „Schlendrian“ eingeschlichen.

Unkonzentriertheiten und Fehlwürfe führten dazu, dass Coburg wieder in die Begegnung fand und zur Halbzeit auf 12:16 verkürzen konnte. Nach der Pause fand die SGL aber wieder zu ihrem Spiel. Der Sportliche Leiter Mark Wetzel meinte: „Jetzt wollen wir gegen Leipzig nachlegen.“

SGL: Hübe, Döding – Stippel (1), Pauli (6/4), Seganfreddo (2), Wagner (3), Rolka (7), Jaeger P. (3), Jaeger F. (6), Ruß (2), Schwarz, Cirac, Bernhardt, Gasser. tb/ü

