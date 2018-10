„Sieg tut richtig gut“

Mannheim.Ein Sieg für das Selbstvertrauen, drei Punkte gegen den Abwärtstrend. Der TSV Amicitia Viernheim erkämpfte sich in der Fußball-Kreisliga gegen die SpVgg Ketsch II (2:1) zuletzt den zweiten Dreier der Saison und verließ seit Anfang September endlich wieder die Abstiegszone. „Ein unfassbar wichtiger Erfolg für meine junge Mannschaft”, freut sich TSV-Coach Uwe Beck und hadert mit den vergangenen Wochen: „Es bringt nichts immer nur gut zu spielen und am Ende mit leeren Händen dazustehen. Endlich auch einmal den Sack zuzumachen und nicht mit gesenktem Kopf nach dem Abpfiff auf dem Platz zu stehen, das tat richtig gut”.

In der Tat verspielte die junge Viernheimer Mannschaft in der bisherigen Saison viele Punkte in den letzten Spielminuten. Der Coach kann mit der bisherigen Spielzeit daher auch nicht zufrieden sein. „Die Art und Weise, mit der wir aufgetreten sind, das war in Ordnung, die Punktausbeute natürlich nicht”, erklärt der Biologie- und Sportlehrer. „Wir hatten in der laufenden Saison aber auch insgesamt 13 Verletzte, sogar drei Kreuzbandrisse. Der Kader war stark dezimiert, dafür haben wir unsere Aufgabe gut gemacht. Es fehlte aber die Kaltschnäuzigkeit und auch die gewisse Cleverness.”

Glaube an den Klassenerhalt

Trotz der schwierigen Spiele und dem schwachen Start glaubt Beck an den Klassenerhalt des Liga-Neulings. „Wir sind definitiv stark genug für die Kreisliga, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Wir haben genug Potenzial, um genug Punkte zu holen und auch um die vermeintlichen großen Teams zu ärgern”, so Beck. Am Wochenende treffen die Südhessen auf die Germania aus Friedrichsfeld. Für den Trainer eine Mannschaft mit Vorbildcharakter: „Das Team aus Friedrichsfeld ist mit allen Wassern gewaschen. Noch dazu haben sie ihren Stil gefunden und ziehen diesen auch durch. Wir werden aber nicht ehrfürchtig dastehen und gucken was Friedrichsfeld so macht. Für uns gilt es nachzulegen und die Abstiegszone weiter von uns zu distanzieren.” bah

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018