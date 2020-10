Siegesserie imponiert

München/Bietigheim.Seit Wiederbeginn der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd eilen die Damen des TSV Mannheim Hockey von Sieg zu Sieg. Mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg beim TuS Obermenzing in München verabschiedete sich der TSVMH mit neun Siegen aus den vergangenen neun Spielen in die Winterpause und bleibt damit als Tabellenzweiter auch in der Aufstiegsrunde der besten fünf Teams im kommenden Frühjahr erster Verfolger des Spitzenreiters TuS Lichterfelde.

„Das Spiel war nicht einfach für uns, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Johanna Schek in der ersten und Friederike Schreiter in der zweiten Halbzeit haben unseren Kasten sauber gehalten“, sagte Carsten-Felix Müller. Der TSVMH-Trainer durfte sich über das Zweitliga-Premierentor von Emily Reutter (25.) sowie die Treffer von Miriam Vogt (29.), Tara Duus (41./Siebenmeter) und Antje Rink (44.) freuen.

Der Feudenheimer HC musste in seinem letzten Spiel des Jahres Platz vier durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim Bietigheimer HTC räumen und ist nun Fünfter. „Es war ein Spiel auf ein Tor – auf das des BHTC, aber der einzige Bietigheimer Schuss auf unser Tor geht rein“, ärgerte sich FHC-Coach Christian Wittler.

